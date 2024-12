LANCE LIVRE 12-12-2024

Bolsonaro em Mogi

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente nacional do partido, ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, o Boy, assistiram juntos à missa de sétimo dia de Leila Caran Costa, mãe do presidente do PL, na segunda-feira (9), em Mogi das Cruzes (SP). (O DS publicou vídeo em suas redes sociais da participação do ex-presidente).



Autorização

O encontro ocorreu após autorização do ministro do STF Alexandre de Moraes. O ministro permitiu a presença em "caráter excepcional", já que o ex-presidente foi proibido de ter contato com Valdemar por decisão do STF em fevereiro deste ano. De acordo com informações do portal UOL, a restrição é para resguardar a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022.



Dia Nacional das Apaes

Foi celebrado nesta quarta-feira (11), o Dia Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes). O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), disse que esse é “um momento especial para reconhecer o trabalho essencial realizado pelas Apaes em todo o Brasil”.



Instituições

O prefeito lembrou que essas instituições “são verdadeiros pilares na promoção da inclusão, educação e assistência às pessoas com deficiência, garantindo o respeito e a dignidade de cada indivíduo”.



Parabéns

“Deixo aqui meus parabéns a todos os profissionais, voluntários e famílias da Apae de Suzano, que tem construído esse legado de solidariedade e esperança. Também parabenizo o deputado federal Marcio Alvino, que faz um grande trabalho em prol das Apaes de todo o Estado de São Paulo e do Brasil”, acrecentou.