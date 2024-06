LANCE LIVRE 13-06-2024

Visita a Brasília

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, está em Brasília para reuniões com lideranças e buscando também investimentos para a cidade.



Prêmio

A visita deve-se também a um prêmio que Suzano vai receber: Amigo da Criança. (leia mais em Cidade página 6)



Dia dos namorados

Comemorado nesta quarta-feira (12), o Dia dos Namorados marca uma data importante do ano para quem namora ou é casado. E não fugiu à regra quanto aos prefeitos da região.



Ashiuchi

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, compartilhou fotos e mensagem de amor para sua esposa, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.



Há 20 anos

“Neste Dia dos Namorados, data para celebrar o amor, agradeço a Deus por ter encontrado o meu há quase 20 anos. Larissa é uma grande inspiração, porto-seguro e minha parceira de vida, que abraça meus sonhos e me incentiva”, disse.



Boigues

Outro prefeito que também compartilhou mensagem foi Eduardo Boigues, de Itaquá. Ele publicou um vídeo com fotos do casamento e de passeios em família com a esposa e os filhos, com a mensagem: “Feliz dia dos namorados para a minha eterna companheira!”.



Arrecadação

Desde o último dia 15 de maio está permitido, pela Justiça Eleitoral, arrecadação prévia de recursos na modalidade de financiamento coletivo, desde que não façam pedidos de voto e obedeçam às regras relativas à propaganda eleitoral na internet.



20 de julho

Em 20 de julho os pré-candidatos deverão apresentar as prestações de contas dos valores recebidos.