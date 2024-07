LANCE LIVRE 13-07-2024

Encontro de lideranças

O grupo suprapartidário de apoio a pré-candidatura a prefeito de Pedro Ishi, formado pelo PL, PSD, PRD, MDB, PSB, DC, Avante, Republicanos, União Brasil e Progressistas se reuniu para debater Saúde e Segurança.



Participação

O evento reuniu o advogado Afrânio Evaristo, atual secretário de Segurança Cidadã, e Claudinei Galo, com experiência em mobilidade.



Saúde

O secretário de Saúde, Diego Ferreira, também conversou sobre a rede municipal e os equipamentos à disposição da população. O encontro aconteceu no Bunkyo de Suzano.



Boy

O ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, o Boy, presidente nacional do PL, continua “dandos as cartas” dentro do partido. A novidade da semana foi anunciada por ele de que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) será candidato ao Senado por São Paulo nas eleições de 2026.



Recompensa

De acordo com Valdemar, em reportagem do Jornal O Estado de S. Paulo, a candidatura do deputado será uma recompensa pelo trabalho que foi feito por ele dentro da sigla. Eduardo migrou para o PL em 2022.



Fenômeno

Segundo o presidente do PL, Eduardo “é um fenômeno” e irá ser o candidato à senador com mais votos na história do País. Atualmente, o título é do ex-senador Aloysio Nunes (PSDB) que, em 2010, foi eleito com 11.189.168 votos (30,46% dos votos válidos).



Terceiro mandato

Eduardo Bolsonaro está no terceiro mandato como deputado federal.