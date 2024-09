LANCE LIVRE 13-09-2024

Debate com candidatos de Suzano

Informação da jornalista Marilei Schiavi na Coluna da “Revista A” dá conta de que a TV Diário, afiliada à Rede Globo, vai realizar debates com os candidatos(as) a prefeito(a) de Suzano, no dia 28 de setembro, e de Mogi das Cruzes, no dia 3 de outubro, para que a região conheça as propostas dos prefeituráveis.



Oportunidade

Segundo a jornalista, com o cancelamento do debate OAB/Rádio Metropolitana vai ser uma boa oportunidade para os eleitores conhecerem melhor os planos de governo de quem pretende administrar duas das principais cidades do Alto Tietê.



Sabatinas

Os candidatos de Suzano e Mogi das Cruzes participam de sabatina promovida pelo DS e divulgam suas propostas. Na próxima semana, será a vez dos candidatos a prefeito de Ferraz de Vasconcelos participarem das entrevistas ao vivo.



Zambotto lança candidatura nesta sexta

O advogado Caian Zambotto (PSOL) lança, nesta sexta-feira (13), às 18 horas, sua candidatura a prefeito de Suzano. O evento ocorre na Câmara de Suzano.



Aplicativo Pardal

Em 28 dias de funcionamento, o aplicativo Pardal recebeu mais de 34.200 denúncias sobre práticas de propaganda eleitoral irregular na campanha das Eleições Municipais de 2024, cujo 1º turno acontece no dia 6 de outubro, em 5.569 cidades do País. O número corresponde a uma média superior a 1.200 denúncias por dia.



Ferramenta

A ferramenta desenvolvida pela Justiça Eleitoral registra queixas no curso da propaganda eleitoral, iniciada em 16 de agosto. Conforme mostram as estatísticas do Pardal Web, do total de relatos, a maior parte envolve candidatos ao cargo de vereador, seguido do cargo de prefeito, partido/coligação/federação e do cargo de vice-prefeito.