LANCE LIVRE 13-11-2024

Votação

Os vereadores de Suzano discutirão e votarão nesta quarta-feira (13), às 18 horas, o veto total do Executivo ao projeto de lei que institui o Programa Auxílio Protetor, que define os parâmetros para acolhimento e hospedagem de animais no município.



Autor

O autor da propositura, que foi aprovada pela Câmara em outubro, é o vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG.



Veto

O veto foi apresentado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) porque, segundo ele, o projeto é inconstitucional e contrário à Lei Orgânica do Munícipio. “O projeto de lei diz respeito a organização e funcionamento dos serviços da administração municipal, a qual é de competência do Poder Executivo”, escreveu.



Como acompanhar

O público pode participar de forma presencial da sessão, no Plenário da Casa de Leis, que fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista.

Plataformas on-line

As sessões também podem ser acompanhadas de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) e pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).



Diplomação

No dia 16 de dezembro, segunda-feira, a partir das 14h30, o juiz da 181ª Zona Eleitoral de Suzano, Dr. Eduardo Calvert, realizará a diplomação do prefeito, vice-prefeito e dos 19 vereadores eleitos em 2024.



Local

A solenidade será realizada no Teatro Dr. Armando de Ré, nº 1334, localizado na Rua Gen. Francisco Glicério, Centro, e deve durar cerca de 2 horas.





Diploma

Do dia 16 em diante, tanto os eleitos quanto os suplentes dos vereadores poderão emir seus diplomas