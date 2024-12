LANCE LIVRE 13-12-2024

Celso Russomanno

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), recebeu nesta quinta-feira (12), a visita do deputado federal Celso Russomanno. O prefeito lembrou que o parlamentar é referência quando o assunto é Direito do Consumidor.



Livro

Ashiuchi recebeu um livro técnico sobre o tema.



Conversa

Os dois conversaram também sobre os avanços da cidade, no cenário regional, estadual e nacional. “Suzano é um município que hoje tem protagonismo com um comércio pujante e muita oportunidade de crescimento”, disse o prefeito.





Portas abertas

“Suzano segue de portas abertas aos deputados do nosso Congresso Nacional, que também realizam um importante trabalho pelas cidades paulistas. Agradeço o presente e a visita do grande Celso Russomanno e reforço a importância do encontro”, disse.

Restaurante

O prefeito Rodrigo Ashiuchi anunciou a implantação de um restaurante no Parque Max Feffer. Trata-se do Max Fast, “tornando a visita ao local ainda mais aconchegante”.



Cardápio especial

Segundo o prefeito, o Max Fast conta com um cardápio especial formulado pela chefe Carol Galindo, especialmente para atender as necessidades das famílias suzanenses. “Não deixem de conhecer o local, tenho certeza de que vão gostar”.



OAB de Itaquá

Neste sábado (14/12), a partir das 9 horas, a OAB Itaquaquecetuba vai realizar a entrega dos brinquedos arrecadados em sua campanha de Natal. A ação ocorrerá em três diferentes comunidades, contemplando cerca de 1,5 mil crianças. O ponto de partida da ação será na Escola Estadual Roque Barbosa de Miranda (estrada do Ribeiro, 250 - Ribeiro). O evento, coordenado pela Comissão de Ação Social, promete muita emoção às famílias com a entrega dos presentes.