Lance Livre 14-0-2018

Candido e Ashiuchi

O ex-prefeito de Suzano, Marcelo Candido (PDT), candidato ao cargo de governador, conversou com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), durante o lançamento de sua campanha ao Estado.

Conversa

A conversa ocorreu no local do evento: a Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo.

Parceria de 2016

Em 2016, a parceria entre os dois garantiu a vitória nas eleições municipais em 2016.

Importância

Ashiuchi afirmou que é importante ter um candidato de Suzano disputando uma eleição estadual.

Administrar

o Estado

O candidato a governador de São Paulo que vencer as eleições terá a missão de administrar o Estado, ou seja, será responsável por planejar e implementar as políticas públicas estaduais. O mandato é de quatro anos, permitida uma única reeleição.

Propor leis

Cabe ao governador propor leis à Assembleia Legislativa e, por outro lado, sancionar (confirmar) ou vetar as propostas de lei aprovadas pelos deputados estaduais. Também compete ao chefe do Poder Executivo do Estado comandar as polícias Civil e Militar do Estado e prestar contas de sua gestão à Assembleia Legislativa.

Palácio dos

Bandeirantes

Em São Paulo, a sede do governo do Estado fica no Palácio dos Bandeirantes, no bairro do Morumbi, na Capital.

1º turno

Para se eleger em primeiro turno, no dia 7 de outubro, o candidato precisa da maioria absoluta (mais da metade) dos votos válidos (excluídos os nulos e em branco). Caso contrário, os dois mais votados disputam o segundo turno, no dia 28.

Expectativa

A expectativa dos partidos nas cidades da região é grande pela escolha do novo governador. As campanhas devem se intensificar com a presença de candidatos nas cidades da região.