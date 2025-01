LANCE LIVRE 14-01-2025

Ashiuchi reúne equipe da Secretaria do Verde

O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, secretário do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, reuniu o time de diretores, coordenadores e colaboradores estratégicos da pasta.



Alinhamento

Segundo o ex-prefeito, a reunião foi de alinhamento e organização das ações estratégicas.



Auditório da Universidade do Meio Ambiente

O encontro foi realizado no auditório da Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz (UMAPAZ), no Parque Ibiraquera. “Foi um importante momento para reforçarmos nosso compromisso com os avanços e desenvolvimento sustentável da capital paulistana, traçando metas e priorizando ações”.



Said Raful

O DS traz, na edição desta terça-feira, uma entrevista com o vice-prefeito Said Raful (PSD). Ele fala de sua função na Prefeitura na gestão Pedro Ishi e ainda os planos do novo governo, assim como os desafios.



Página 6

A entrevista está publicada na Página 6 de Cidades.



Live do TCE

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) realizará, na terça-feira (21/1), das 10 às 12 horas, a live 'Orientação sobre os cuidados de início de mandato’.



Atividade

A atividade é direcionada aos Chefes de Executivo e gestores paulistas que administrarão os municípios nos próximos quatro anos.



Temas

A atividade — que abordará diversos temas, como finanças e o patrimônio, dívida ativa, planejamento, compras públicas, execução de serviços pelo Terceiro Setor, controle da administração e transparência — busca orientar prefeitos e equipes de governo com o mandato de 2025 até 2028. A abertura será às 10 horas.