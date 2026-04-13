Entregador morto por GCM na zona sul de São Paulo é enterrado em Poá

O entregador de aplicativo, Douglas Renato Scheeffer Zwarg, de 39 anos, que foi morto na sexta-feira (10), na zona sul de São Paulo, foi enterrado no Cemitério da Paz, em Poá, neste domingo (12).

Ele foi morto por um Guarda Civil Metropolitano (GCM) de São Paulo durante uma abordagem policial. A vítima estava nas imediações do Parque Ibirapuera, em Moema.

Douglas estava de bicicleta quando foi atingido por um tiro e morreu no local. Ele deixa uma esposa, com quem era casado há 13 anos, e três filhos, de 18 anos, 10 anos e quatro meses.