LANCE LIVRE 14-06-2024

Agricultura

A agricultura da área do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) ganhou um importante incentivo com a assinatura da resolução de Regulamentação da Fungicultura, realizada nesta quinta-feira (13), durante evento promovido em Mogi das Cruzes. São Paulo é o primeiro estado brasileiro a implementar a classificação, o que abre portas para o avanço do setor.



Cogumelo

O cultivo de cogumelo é uma importante atividade da região, que a cada ano injeta pelo menos R$ 28 milhões na economia local com a produção de cerca de seis mil toneladas do alimento. O Condemat+ também apresentou uma série de pleitos à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento (SAA) para melhorar e fomentar a agricultura regional.



Cinturão verde

“Nossa região é reconhecida como o Cinturão Verde do Estado e nossos agricultores estão sempre em busca de oportunidades e investimentos para melhorar o setor. Essa regulamentação vai fortalecer cada vez mais o cultivo de cogumelos e trará garantias para os produtores, gerando renda, empregos e melhoria na qualidade de vida. Nossa região é a maior produtora nacional do alimento e a resolução vai abrir diversas possibilidades, como a ampliação de seu uso em nossa merenda escolar”, apontou o presidente do Condemat+, Vanderlon Gomes, prefeito de Salesópolis.



Dinheiro

A produção de cogumelo movimenta cerca de US$ 50 bilhões no mercado mundial, número que tem potencial para alcançar US$ 100 bilhões nos próximos seis anos. “Hoje somos mais de mil produtores de cogumelos só no estado de São Paulo. É uma cadeia virtuosa e altamente tecnificada”, analisou o presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cogumelo, Daniel Gomes.