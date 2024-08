LANCE LIVRE 14-08-2024

Zeladoria em Suzano

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos concluiu nesta terça-feira (13) os trabalhos de zeladoria e adequação de ruas e avenidas do bairro Jardim Fernandes, localizado na região norte de Suzano.



Cinco vias

No total, cinco vias e uma praça do bairro foram atendidas pelos serviços realizados pela pasta. A atuação teve como objetivo melhorar a circulação de pedestres nas vias e evitar a poluição e o entupimento de bocas de lobo no bairro.



Serviços

Eles incluem serviços de roçagem, capinação, varrição, pintura de guias, coleta de resíduos descartados irregularmente nos pontos viciados, limpeza e desobstrução de bueiros.



Vias

Os serviços foram realizados na estrada do Ribeirão; nas avenidas Jaguari e Luiz Maria Fernandes; e nas ruas José Rodrigues Pereira e Mário Gonçalves. De acordo com o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, a ação foi bem-sucedida e melhorou o aspecto visual do bairro.



21 ruas

A pasta finalizou na última sexta-feira (02/08) os mesmos serviços no Jardim Quaresmeira, contemplando 21 ruas do bairro. Nesta semana, os trabalhos também foram concluídos no bairro Cidade Miguel Badra (Baixo).



Caio Cunha

O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha (Podemos), fará o lançamento oficial de sua campanha, na sexta-feira, dia 16 de agosto, às 19h20, no Largo do Rosário. Segundo ele, a intenção é fazer a reunião em um ponto estratégico e simbólico, próximo ao marco zero da cidade.



Damasio

O deputado Marcos Damasio entregou para a ONG mogiana Asete um veículo Spin zero quilômetro, com sete lugares, para atender as demandas sociais e de saúde da instituição. O investimento foi conquistado por meio de emenda parlamentar, no valor de R$ 120 mil. Atuante em Mogi das Cruzes desde 1985, a ONG atende 120 pessoas com deficiência em 160 procedimentos de média complexidade na área da saúde.