LANCE LIVRE 14-11-2024

Audiência pública

A Câmara de Suzano terá nesta quinta-feira (14), às 17 horas, uma audiência pública para a prestação de contas da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. O link para enviar perguntas sobre o tema já está disponível no site do Legislativo: http://www.camarasuzano.sp.gov.br/app/.



Comando

A atividade será comandada pela Comissão de Política Social, que tem como presidente o vereador José de Oliveira (MDB), o Zé Oliveira; como relator o parlamentar Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho; e como membro o vereador Lazario Nazaré Pedro (Republicanos), o Lázaro de Jesus.



Acompanhe

A audiência pública é aberta ao público, que pode acompanhar a reunião na Câmara Municipal. Também é possível assistir do Plenário de forma online, pelo canal TV Câmara de Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano). A transmissão é ao vivo e fica disponível para consulta.



Em Brasília

O prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues, está em Brasília para reuniões e busca por mais investimentos para a cidade.



Três agendas

Somente nesta quarta-feira ele se reuniu com três deputados. Logo pela manhã, se encontrou com o parlamentar Delegado Palumbo. No início da tarde se encontrou com o deputado Delegado Bruno Lima e por fim Antônio Carlos Rodrigues e Delegado da Cunha.



Parabéns

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, desejou parabéns ao prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ele faz aniversário nesta quarta, 13 de novembro. “Meu amigo, desejo que Deus continue te abençoando com muita saúde e sabedoria para dar andamento ao trabalho que vem realizando por São Paulo. Conte sempre comigo nesta jornada!”, disse.