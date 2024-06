LANCE LIVRE 15-06-2024

Acessibilidade

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, realiza um trabalho contínuo para garantir a autonomia e inclusão de pessoas com deficiência. Desde 2021, foram construídas 495 rampas de acessibilidade pelo município para proporcionar segurança e facilitar o acesso de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.



Em 2024

Só neste ano, foram construídas 77 rampas, instaladas conforme estudos de engenharia de tráfego realizados a partir do levantamento de locais onde há grande fluxo de pessoas, como centros comerciais, escolas, unidades de saúde e pontos de ônibus.



Normas

As novas rampas seguem os parâmetros estabelecidos por norma técnica, tanto no modelo de 3,80 m² como de 6,10 m², sendo que a maior parte foi instalada na área central. "Todas as regiões serão contempladas com rampas de acessibilidade. Esse é um trabalho que não para e podemos ver a transformação na prática. A inclusão é importante", afirmou o secretário de Mobilidade Urbana, Rosinaldo Castro.



Inclusão

"Mais um passo foi dado rumo à inclusão. A rampa de acesso contribui com a locomoção justa, igualitária e independente nos acessos às faixas de pedestre, ciclovias, calçadas compartilhadas e equipamentos públicos", acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.



Solicitação

Os munícipes também podem solicitar a construção de rampas de acessibilidade. Basta ir ao setor de protocolo, localizado no prédio da prefeitura (avenida Ver. João Fernandes da Silva, 283 - Vila Virgínia), em horário comercial.