LANCE LIVRE 15-11-2025

A Câmara de Suzano realizará, no dia 5 de dezembro, às 18 horas, a sessão solene dos “Profissionais do Ano de 2025”. O evento será no Plenário do Palácio “Deputado José de Souza Candido”.



Entre os 36 homenageados, estão dois profissionais do comércio. Ambos foram indicados pela Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano. O título de “Comerciante do Ano” será entregue a Gabriel Gomes Santos, 36 anos, da Escola Zinger. Já o título de “Comerciária do Ano” será entregue a Rizelma de Lima Bispo Andrade, que trabalha na loja O Boticário da avenida General Francisco Glicério, no Centro.



O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou, em entrevista ao portal da Jovem Pan, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seria recebido “com muita festa” caso decidisse se filiar ao partido.



De acordo com o portal, a declaração foi feita em conversa com o repórter Misael Mainetti nesta quarta-feira (13), em meio às especulações sobre o futuro político de Tarcísio e sua eventual candidatura à Presidência da República em 2026.



De acordo com o portal da Jovem Pan, Tarcísio de Freitas tem sido apontado por aliados do bolsonarismo como um dos nomes com maior potencial eleitoral para representar a direita em 2026, caso Bolsonaro permaneça fora da disputa. Apesar de afirmar publicamente que está focado no governo paulista e evitar declarações sobre o tema, o governador tem sido cortejado por lideranças políticas e empresariais.