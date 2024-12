LANCE LIVRE 15-12-2024

Captação de córnea

Na semana passada, uma informação importante circulou em Suzano, divulgada pelo DS. O Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), antiga Santa Casa, realizou na quinta-feira da última semana (05/12) a primeira captação de córnea da história da unidade por meio de um acordo de cooperação técnica entre a gestão do local e o grupo de referência do Estado de São Paulo, o Banco de Olhos de Sorocaba (BOS).



Procedimento

O procedimento foi possível porque o HMS atendeu aos trâmites burocráticos exigidos e criou uma comissão interna multiprofissional de 15 integrantes para acompanhar os aspectos envolvidos nesse trabalho, que conta com médicos, enfermeiros, assistentes sociais e equipe administrativa.



Conquista

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, ressaltou o valor desta conquista para a cidade. “O HMS está implementando novos serviços regularmente para trazer cada vez mais possibilidades de atendimento aos munícipes. Cumprimentamos à equipe do BOS pela realização do procedimento e a todos os profissionais do nosso hospital que estiveram envolvidos neste processo. É um grande avanço para o município”, destacou Ferreira.



Educadores

A Secretaria de Educação de Suzano concluiu na última segunda-feira (09/12) o 1º Seminário de Leitura e Escrita (Leei) na educação infantil, em parceria com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A iniciativa, realizada no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, teve como objetivo consolidar a importância de práticas inovadoras e transformadoras, reafirmando o compromisso com um ensino mais inclusivo, significativo e centrado nas necessidades e potencialidades das crianças.



Tema

O seminário, que teve o tema “Transformando a Educação Infantil: Práticas Significativas” contou com 120 docentes e coordenadores da rede municipal de ensino.