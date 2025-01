LANCE LIVRE 16-01-2024

2º dia de encontro

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), encerrou o segundo dia de reuniões de planejamento e integração entre as secretarias municipais.





Momento especial

Segundo ele, “esse é um momento essencial para apresentarmos propostas, metas e conquistas previstas para os próximos anos, fortalecendo o alinhamento entre as equipes e o compromisso com o desenvolvimento de Suzano”.





Apresentações

Neste segundo encontro ocorreram as apresentações das secretarias de Educação, Desenvolvimento Econômico, Segurança, Saúde, Assistência Social e Assuntos Jurídicos, que trouxeram contribuições valiosas para nossa gestão.

Participação

Participaram os secretários Renata Priscila (Educação), Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico), Francisco Balbino (Segurança), Dr. Diego (Saúde), Geraldo Garippo (Assistência Social) e Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos), além de todos os gestores e equipes presentes.





Fundo Social recebe doação

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu a doação de 30 cestas de alimentos da empresa Denver Resinas. Os itens foram recebidos na sede da instituição, no bairro Rio Abaixo, pela representante do órgão municipal, Beatriz Leite, pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, e pelo diretor da pasta, Arrones Dainez Júnior. O órgão vai realizar a triagem dos itens e a montagem dos kits para, posteriormente, entregá-los às pessoas que mais precisam.