LANCE LIVRE 16-08-2024

Entrevista com os candidatos a prefeito de Suzano

O DS prepara para a próxima semana entrevistas com os candidatos a prefeito de Suzano.



Cinco

São, ao todo, cinco que registraram candidaturas: Caian Zambotto (PSOL), Gerice Lione (Podemos), Pedro Ishi (PL), Sergio Luis da Silva, o Sergio do Povo (Mobiliza) e Walmir Pinto(PV).



Ao vivo

As entrevistas serão ao vivo, direto do estúdio de rádio do DS.



Segunda-feira

Na segunda-feira, às 15 horas, o jornal, acompanhado de assessores dos candidatos, fará o sorteio das datas e sequência das entrevistas.



Lista com contas irregulares

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, anunciou que está disponível na página do Tribunal na internet a lista de pessoas com contas julgadas irregulares, para fins eleitorais, nos últimos oito anos.



TCU

Na quarta-feira (14), o Tribunal de Contas da União (TCU) disponibilizou a lista ao TSE e à sociedade. Esses dados são ferramentas essenciais para que a Justiça Eleitoral defina quais candidatas e candidatos não estão aptos a disputar as Eleições Municipais de 2024, que ocorrem no dia 6 de outubro (1º turno).



Bruno Dantas

A ministra Cármen Lúcia recebeu a lista, ontem, das mãos do presidente do TCU, ministro Bruno Dantas.



Dados

Os dados são extraídos do site do TCU diariamente. Cabe ao Tribunal de Contas atualizar e disponibilizar as informações. A lista é um instrumento de transparência e auxilia a Justiça Eleitoral a decidir quem poderá ou não concorrer nas Eleições 2024.