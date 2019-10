Lance Livre 16-10-2019

Izidro no

Solidariedade

O ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, José Izidro Neto, assumiu o partido Solidariedade. Sua última sigla foi o PL. Junto com o presidente do partido em São Paulo e deputado estadual, Alexandre Pereira, Izidro fez a composição do diretório do Solidariedade.

Moção para

os professores

Os vereadores da Câmara de Suzano aprovaram moção de aplauso aos professores das redes municipal, estadual e federal do município e de todo o País pelo Dia dos Professores, comemorado ontem. O autor do projeto é o vereador Edirlei Júnio Reis (PSD), o professor Edirlei.

Altair da Silva

O historiador e pesquisador do futebol suzanense, Altair da Silva, recebeu a “Medalha Antônio Marques de Figueira”. A vereadora Gerice Lione (PL) a esposa do Prefeito da Academia, é a autora da homenagem. Altair falou que receber a medalha “foi pela fé”. Ele contou sua trajetória de vida e as dificuldades que enfrentou até os dias de hoje. “Meu trabalho não é político. Eu trabalho para manter viva a história do esporte em Suzano”, disse.

Biografia

Altair da Silva é reconhecido em Suzano e na região do Alto Tietê por realizar trabalhos relacionados à história do futebol suzanense. Historiador e pesquisador, Altair foi responsável pela realização de diversas mostras culturais relacionadas ao tema.

Indicação

de Ferraz

O vereador de Ferraz de Vasconcelos, Hodirlei Martins Pereira (Cidadania), o Mineiro,quer que Ferraz de Vasconcelos se candidate a receber uma Escola Cívico-Militar.

Lei do

desembarque

O governador João Doria (PSDB) sancionou a lei que permite que mulheres, idosos e pessoas com deficiência desembarquem entre 22h e 5h fora das paradas regulares dos ônibus intermunicipais da EMTU que ligam as regiões metropolitanas do Estado.

Diário Oficial

A medida foi publicada no Diário Oficial de ontem e já começa a valer. O texto também se aplica aos acompanhantes dessas pessoas. Os locais indicados pelo passageiro devem obedecer ao trajeto da linha.