LANCE LIVRE 16-10-2024

Série de entrevistas com vereadores

O DS inicia nesta quarta-feira (16 de outubro) uma série de entrevistas, ao vivo, com os vereadores eleitos e reeleitos para a Câmara de Suzano.



17 horas

Será a partir das 17 horas, com o vereador Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho. Ele foi o campeão de votos para o Poder Legislativo em Suzano com 8.138. Está no terceiro mandato.



Facebook e YouTube

A conversa com Leandrinho será no ‘DS Entrevista’ ao vivo. Pode ser acompanhada pelo Facebook e Canal do YouTube do DS.



19 parlamentares

A intenção é entrevistar os 19 vereadores e ouvir deles história e propostas.



Renovação na Câmara

A renovação na Câmara de Suzano atingiu 42,1% nas eleições deste ano. Foi menor em relação a 2020, quando atingiu 52,63%.

11 dos 19

Dos 19 vereadores, 11 permanecem para o próximo mandato. O PL tem a maioria com 6 vereadores. O PT conseguiu eleger André Dourado e volta a ter uma cadeira na Câmara.



Denis Claudio

Depois do vereador Leandrinho, Denis Cláudio da Silva (PSD), da base de sustentação do governo, atingiu 5,2 mil votos.



Maizena

Marcos Antonio dos Santos, o Maizena (PRD), foi o terceiro mais votado com 4,8 mil votos e Baiano da Saúde (PL) conseguiu 4,3 mil votos. Artur Takayama (PL) recebeu 3,7 mil votos.



Novos vereadores

Josias Mineiro (PC do B), João Sabugo (PRD), Adilson Horse (União Brasil), Dirceu Filho do Carlão da Limpeza (Republicanos) e André Chiang (PL) chegam à Câmara de Suzano para o próximo mandato.