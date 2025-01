LANCE LIVRE 17-01-2025

Cuidados de início de mandato

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) realiza, na terça-feira (21), das 10 às 12 horas, a live 'Orientação sobre os cuidados de início de mandato’. A atividade é direcionada aos prefeitos e gestores paulistas que administrarão os municípios nos próximos quatro anos. As informações são do portal do TCE.



Atividade

A atividade — que abordará diversos temas, como finanças e o patrimônio, dívida ativa, planejamento, compras públicas, execução de serviços pelo Terceiro Setor, controle da administração e transparência — busca orientar prefeitos e equipes de governo com o mandato de 2025 até 2028, segundo o TCE.



Abertura

A abertura, às 10 horas, será conduzida pelo presidente da Corte de Contas Paulista, conselheiro Renato Martins Costa. O encontro contará com uma série de palestras, em destaque: Índice de Efetividade da Gestão Municipal, conduzida pela chefe técnica Débora Georgia Tristão e Finanças, e Patrimônio (Planejamento), apresentada pelo chefe técnico Rafael Rodrigues da Costa.



Outros temas

Outros temas incluem Compras Públicas, realizada pelo chefe técnico da Fiscalização, Alexandre Violato Peyerl. Terceiro Setor e Transparência são outros assuntos que serão abordados.



Capacitação

A capacitação terá transmissão em tempo real pelo canal da Escola Paulista de Contas Públicas (EPCP) no YouTube, por meio do link http://streaming.tce.sp.gov.br/lives.



Emissão de certificado

Segundo o TCE, haverá emissão de certificado de participação, mediante preenchimento de formulário no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Para emitir o certificado, é necessário ter cadastro no AVA e acessar a página do curso por meio do link https://go.tce.sp.gov.br/pkr7yw.