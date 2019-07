Lance Livre 17-07-2019

Conta cancelada no Twitter

O especialista em Segurança Pública e delegado, Jorge Lordello, colunista do DS e apresentador do Programa ‘Operação de Risco’ na Rede TV!, teve sua conta do Twitter bloqueada.

Músicas dos

anos 70 e 80

Segundo ele, o Twitter informou que o motivo da suspensão foi a publicação de duas músicas estrangeiras “antigas” dos anos 70 e 80, postada por ele, que foram questionadas por um órgão de direitos autorais de Londres.

Sem autorização

As músicas não poderiam ser “postadas” sem autorização. A conta de Lordello no Twitter tem mais de 65 mil seguidos. Ele tenta recuperá-la.

Só com recuo

Mas, segundo informou o Twitter ao delegado, a conta só será reativada se o órgão de direitos autorais recuar da denúncia.

Esclarecimento

sobre editorial

da Zona Azul

A Prefeitura de Suzano fez ontem esclarecimento sobre o Editorial “Zona Azul em questão”, publicado na página 2 da edição desta terça-feira (16/07). No texto, o DS afirmava que a “cobrança é realizada pelos agentes de trânsito nas ruas, responsáveis pelo atendimento e cobrança”.

Quem comercializa

Mas, de acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, quem comercializa talões e cartões e atende pela Zona Azul em vagas de estacionamento de veículos são os monitores da empresa Datacity Serviços Ltda., contratada pela Prefeitura de Suzano por meio de processo licitatório para operar o sistema.

Agentes

Os agentes da pasta são responsáveis pela fiscalização e pelo controle do trânsito em geral na cidade e não têm atribuições de quaisquer cobranças de valores.