LANCE LIVRE 17-07-2024

Visita à Casa da Mulher

A pré-candidata a prefeita em Poá, Flávia Verdugo, esteve nesta segunda-feira conhecendo a Casa da Mulher de Itaquá.



Vídeo ao lado de Boigues

Ela publicou vídeo ao lado do prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues, ambos do PL.



Abre aspas

“Foi muito gratificante conhecer esse projeto incrível de acolhimento às mulheres da cidade. Prefeito, agradeço a parceria e contribuição, sua gestão é um exemplo a ser seguido. Juntos por uma nova Poá!”, disse ela na publicação.



Dia do Comerciante

Nesta terça-feira comemora-se o dia do comerciante. O prefeito Rodrigo Ashiuchi enalteceu pelas redes sociais, ao lado do presidente da Associação Comercial, Rodrigo Guarizo, os comerciantes da cidade.

Impulsionam

“São vocês, comerciantes, que diariamente impulsionam o desenvolvimento local, geram empregos e contribuem para o bem-estar de nossas famílias!”, afirmou.



Empresas abertas

Segundo contou, desde 2017, mais de 20 mil empresas foram abertas em Suzano e hoje totaliza 35.972 comércios ativos na cidade.



No estado

O estado de São Paulo concentra 25% dos estabelecimentos comerciais brasileiros, cerca de 403,5 mil dos 1,6 milhão de negócios, segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).



Varejista

O segmento que mais se destaca no setor é o comércio varejista, que tem mais de 303,8 mil estabelecimentos e que bateu recorde de faturamento em 2023, com R$ 1,24 trilhão, de acordo com pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).