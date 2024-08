LANCE LIVRE 17-08-2024

Aplicativo Pardal

O aplicativo Pardal 2024, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, já está disponível para download. Na sexta-feira (16), foi publicada a Portaria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 662/2024, que informa sobre a utilização do app para o encaminhamento de denúncias de propaganda irregular nas eleições.



Principal novidade

A principal novidade para este ano é o uso da ferramenta para denunciar desvios nas campanhas eleitorais na internet.



Versão atualizada

A versão atualizada do aplicativo pode ser baixada gratuitamente nas lojas de dispositivos móveis (download no Google Play ou na App Store). A partir desta sexta (16), os serviços estarão disponíveis para recebimento e acompanhamento das denúncias de irregularidades na propaganda eleitoral: Pardal Móvel, Pardal Web e Pardal ADM.



Pardal Móvel

No Pardal Móvel, disponível para smartphone e tablet, é possível denunciar propaganda eleitoral irregular na internet e outras formas de propaganda inadequada, devidamente especificadas pelo próprio aplicativo.



Inovação

Outra inovação interessante é que, para cada denúncia, a usuária ou o usuário terá de observar a descrição específica sobre o que "pode/não pode" em relação ao tópico em questão. Antes, isso dependia da boa vontade da pessoa denunciante em consultar o aplicativo para se informar.



Lisandro busca volta à Câmara

Candidato a prefeito nas eleições municipais de 2020 em que ficou em 4º lugar com com 5,77% dos votos (8.157), o candidato Lisandro Frederico (Podemos) será candidato a vereador neste ano. Ele registrou sua candidatura na Justiça Eleitoral e não houve pedido de impugnação de sua candidatura. Desta forma, Lisandro segue na disputa.