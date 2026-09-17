LANCE LIVRE 17-09-2026

Reprodução/TV Bandeirantes

Confronto André do Prado e Salles

O confronto direto entre os candidatos Ricardo Salles e André do Prado marcou um dos momentos mais tensos do debate ao Senado por São Paulo exibido pela Band News TV na quarta-feira (9 de agosto).

Troca de farpas

A troca de farpas concentrou acusações mútuas sobre investigações judiciais, histórico de votações legislativas, alianças com o Partido dos Trabalhadores (PT) e a disputa pelo eleitorado conservador.

Ataque

Salles partiu para o ataque afirmando que André do Prado tenta esconder o passado de Centrão. O candidato acusou o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) de ter apoiado gestões petistas no passado, citando composições com Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, além de criticar a influência de Valdemar da Costa Neto.

Resposta

Em resposta, André do Prado defendeu sua ficha limpa ao longo de mais de três décadas de carreira: "Eu tenho 32 anos de vida pública, não tenho nenhum processo, não tenho nenhuma ação civil. Oito mandatos, todos com aprovação de contas, e no quarto mandato como presidente da Assembleia da mesma forma".

Bandeirantes

Realizado na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o encontro foi mediado pelo jornalista Marco Antonio Sabino e colocou frente a frente, em um feito inédito na televisão brasileira, os principais postulantes ao cargo: André do Prado (PL), Geraldo Rufino (Podemos), Guilherme Derrite (PP), Marina Silva (Rede), Ricardo Salles (Novo), Simone Tebet (PSB) e Soninha Francine (Cidadania).