LANCE LIVRE 17-10-2024

Alimentos no Itaquá Music Fest

O Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba-SP fará, nesta quinta-feira (17), a entrega de cestas básicas montadas com os alimentos não-perecíveis arrecadados durante o Itaquá Music Fest 2024.



Ação

A ação está marcada para às 11 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Educação.



Prefeito Eduardo Boigues

Estarão presentes, na ocasião, o prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PL), a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Mila Prates Boigues, além de representantes das instituições que serão beneficiadas com as doações.



6 e 14 de setembro

O Itaquá Music Fest aconteceu entre os dias 6 e 14 de setembro, em celebração aos 464 anos de fundação da cidade, com a possibilidade de troca de ingressos por mantimentos, como arroz, café e macarrão. Durante a entrega às entidades, nesta quinta-feira, será divulgado o total do que foi angariado.



Prazo de dez dias

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) concedeu um prazo de 10 dias (a partir do dia 10 de outubro) para as Prefeituras paulistas prestarem informações sobre as emendas parlamentares recebidas — por intermédio do Governo Federal e do Estado — mediante transferências especiais.



Improrrogável

O prazo, improrrogável, foi informado aos jurisdicionados por meio de comunicado e veiculado na edição de 10 de outubro do Diário Oficial do TCE (https://doe.tce.sp.gov.br).