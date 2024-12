LANCE LIVRE 17-12-2024

Eleitos em busca de recursos

Os prefeitos eleitos das cidades da região começam a trabalhar antes de tomar posse. Em Poá, o prefeito eleito Saulo Souza (PP) esteve com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e com o deputado federal Baleia Rossi, durante encontro com lideranças do MDB realizado na última quarta-feira (11/12), em Brasília.



Desafios

Na ocasião, o progressista apresentou os principais desafios da cidade e solicitou apoio para execução de projetos importantes de desenvolvimento.



Primeiros secretários

Na semana passada, o prefeito eleito Pedro Ishi (PL), iniciou o anúncio dos primeiros secretários de sua futura gestão. Nesta semana, a expectativa é pela divulgação de novos nomes.



1º nome

O primeiro nome confirmado, conforme reportagem do DS, foi o do jornalista Paulo Pavione Miyanishi, que seguirá no comando da Secretaria de Comunicação Pública.



29 anos

Com 29 anos, ele é suzanense e formado em Jornalismo, com pós-graduação em “Comunicação Digital”, especialização em “Marketing Político” e capacitação em “Gestão de Mídias Sociais”, “Comunicação Pública” e “Videojornalismo: narrativas para as plataformas digitais”. Também é autor do livro “Até que a morte nos separe”, que trata do ciclo da violência doméstica contra as mulheres.



Afrânio, Alex e Renata Priscila

O advogado Afrânio Evaristo continua, mas na Chefia de Gabinete, e o secretário de Governo Alex Santos foi mantido no cargo. Na Educação foi confirmada a professora e psicopedagoga Renata Priscila. A educadora foi a gestora estratégica da pasta nos mandatos de Rodrigo Ashiuchi.