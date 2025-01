LANCE LIVRE 18-01-2025

Conselho de Defesa do Meio Ambiente

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema) abriu inscrições para a eleição da composição da gestão que seguirá no colegiado no biênio 2025/2027.





Interessados

Os interessados devem dirigir-se à sede da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, na sala 206 do Centro Unificado de Serviços (Centrus), que fica na Avenida Paulo Portela, 210, no Centro, entre segunda e sexta-feira, das 8h30 às 16h30. As inscrições seguem até 21 de fevereiro.





CNPJ

No local, a entidade interessada deve apresentar cópias do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); Inscrição Municipal (quando couber); Estatuto e/ou Contrato Social da entidade registrado em cartório ou outra prova de aquisição de personalidade jurídica, com atividade no território municipal, se for o caso; ata de eleição e posse da última diretoria registrada em cartório; ofício com a indicação dos membros titular e suplente; e documentos pessoais dos indicados (RG e CPF).





Participação

A participação dos munícipes representantes da sociedade civil nas decisões que visam conduzir e avaliar atividades que envolvem o meio ambiente local, sejam com impactos positivos ou negativos, garante a gestão democrática do conselho no município.A integração está prevista na Lei Municipal 5.160/2018 e no decreto 9.307/2019.



Período de inscrições

Ao final do período de inscrição, a secretaria do conselho fará a análise dos documentos dos interessados, selecionando os membros aptos a participar. Após essa fase, os representantes das entidades serão convocados para a assembleia de posse e eleição da nova diretoria, em data a ser definida.