LANCE LIVRE 17-04-2026

Ministério da Saúde no ‘DS Entrevista’ hoje

O ‘DS Entrevista’ recebe nesta sexta-feira (17), às 16 horas, ao vivo, a superintendente do Ministério da Saúde em São Paulo, Cláudia Maria Afonso de Castro.



Carreta de saúde

Ela estará na região para anunciar o início dos atendimentos na nova carreta de saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas, do Governo do Brasil.



Hospital Federal

Aproveitando a visita dela, o ‘DS Entrevista’ vai conversar com a superintentende sobre as obras do Hospital Federal de Suzano, previsto para ser entregue neste ano.



Vistoria nas escolas

A segurança escolar é um tema amplo em todas as cidades do Alto Tietê. Em Suzano, os vereadores da Câmara decidiram que vão vistoriar as escolas da cidade.

A decisão foi confirmada durante reunião com o grupo “Mães que Protegem”, que realizou, na quarta-feira (15), uma manifestação pacífica sobre segurança escolar.



73 e muita ‘sola de sapato’

Levando em conta que são 73 escolas da rede municipal de educação, em Suzano, os vereadores terão um grande desafio e “muita sola” de sapato para garantir as vistorias.



Relatório

Após as vistorias, será montado um relatório e entregue ao prefeito Pedro Ishi (PL). As vistorias devem acontecer nos próximos 30 dias.



Priscila reúne secretariado

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, reuniu, nesta quinta-feira (16), o secretariado da Prefeitura. “Hoje foi dia de reunir nossos secretários municipais para alinharmos cada detalhe da próxima edição do Prefeitura no Meu Bairro, que acontece ainda este mês”, disse a prefeita. “Seguimos trabalhando com organização e compromisso para levar serviços, melhorias e cuidado para mais perto de cada ferrazense”, acrescentou.