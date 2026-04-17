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Jornal Diário de Suzano - 17/04/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 17-04-2026

17 abril 2026 - 05h00Por editoracao

Ministério da  Saúde no ‘DS  Entrevista’ hoje 
O ‘DS Entrevista’ recebe nesta sexta-feira (17), às 16 horas, ao vivo, a superintendente do Ministério da Saúde em São Paulo, Cláudia Maria Afonso de Castro.
 
Carreta  de saúde 
Ela estará na região para anunciar o início dos atendimentos na nova carreta de saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas, do Governo do Brasil. 
 
Hospital Federal
Aproveitando a visita dela, o ‘DS Entrevista’ vai conversar com a superintentende sobre as obras do Hospital Federal de Suzano, previsto para ser entregue neste ano.
 
Vistoria nas  escolas
A segurança escolar é um tema amplo em todas as cidades do Alto Tietê. Em Suzano, os vereadores da Câmara decidiram que vão vistoriar as escolas da cidade. 
A decisão foi confirmada durante reunião com o grupo “Mães que Protegem”, que realizou, na quarta-feira (15), uma manifestação pacífica sobre segurança escolar.
 
73 e muita  ‘sola de sapato’
Levando em conta que são 73 escolas da rede municipal de educação, em Suzano, os vereadores terão um grande desafio e “muita sola” de sapato para garantir as vistorias. 
 
Relatório
Após as vistorias, será montado um relatório e entregue ao prefeito Pedro Ishi (PL). As vistorias devem acontecer nos próximos 30 dias.
 
Priscila reúne  secretariado
A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, reuniu, nesta quinta-feira (16), o secretariado da Prefeitura. “Hoje foi dia de reunir nossos secretários municipais para alinharmos cada detalhe da próxima edição do Prefeitura no Meu Bairro, que acontece ainda este mês”, disse a prefeita. “Seguimos trabalhando com organização e compromisso para levar serviços, melhorias e cuidado para mais perto de cada ferrazense”, acrescentou.