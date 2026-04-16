LANCE LIVRE 16-04-2026

Fatec está quase pronta
Quem passa no cruzamento das avenidas Paulista com Mogi das Cruzes, no Monte Cristo, em Suzano, já sabe que a Faculdade de Tecnologia (Fatec) está prestas a ser inaugurada.
100%
A obra está praticamente pronta. Quase 100% dos serviços concluídos.
No Palácio dos Bandeirantes
Dentro do Palácio dos Bandeirantes a informação é de que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) já deve marcar logo a entrega do prédio.
Café com jornalistas
O secretário de Comunicação Pública (Secop), jornalista Paulo Pavione, marcou um “golaço” ao realizar no dia 7 de abril, Dia do Jornalista, um café da tarde com profissionais de imprensa.
Papel da imprensa
No discurso, durante evento, Pavione destacou o papel da imprensa de informar e enalteceu o trabalho dos profissionais na cobertura dos eventos de Suzano.
Diretor Tiago
O secretário estava acompanhado do diretor de Comunicação da Prefeitura, Tiago Pantaleon, que também falou sobre a importância da data, assim como o histórico da escolha do dia 7 de abril para celebrar o Dia do Jornalista.
Já tinha marcado
Por falar em “golaço”, Pavione já tinha marcado no jogo de confraternização de final de ano entre os times de funcionários da Prefeitura e a imprensa.
No segundo tempo
Após entrar no segundo tempo da partida fez o gol que ampliou a vitória da Prefeitura sobre os jornalistas.