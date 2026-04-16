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Jornal Diário de Suzano - 16/04/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 16-04-2026

16 abril 2026 - 05h00Por editoracao

Fatec está  quase pronta
Quem passa no cruzamento das avenidas Paulista com Mogi das Cruzes, no Monte Cristo, em Suzano, já sabe que a Faculdade de Tecnologia (Fatec) está prestas a ser inaugurada.
 
100% 
A obra está praticamente pronta. Quase 100% dos serviços concluídos. 
 
No Palácio dos  Bandeirantes
Dentro do Palácio dos Bandeirantes a informação é de que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) já deve marcar logo a entrega do prédio.
 
Café com  jornalistas
O secretário de Comunicação Pública (Secop), jornalista Paulo Pavione, marcou um “golaço” ao realizar no dia 7 de abril, Dia do Jornalista, um café da tarde com profissionais de imprensa.

Papel da  imprensa 
No discurso, durante evento, Pavione destacou o papel da imprensa de informar e enalteceu o trabalho dos profissionais na cobertura dos eventos de Suzano.
 
Diretor Tiago  
O secretário estava acompanhado do diretor de Comunicação da Prefeitura, Tiago Pantaleon, que também falou sobre a importância da data, assim como o histórico da escolha do dia 7 de abril para celebrar o Dia do Jornalista.
 
Já tinha marcado
Por falar em “golaço”, Pavione já tinha marcado no jogo de confraternização de final de ano entre os times de funcionários da Prefeitura e a imprensa. 
 
No segundo  tempo 
Após entrar no segundo tempo da partida fez o gol que ampliou a vitória da Prefeitura sobre os jornalistas. 