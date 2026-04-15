LANCE LIVRE 15-04-2026

Federação Paulista de Futebol

O prefeito Pedro Ishi (PL) participou de reunião, em São Paulo, com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos.



Compromisso de Suzano

Ele reforçou o compromisso de Suzano com o fortalecimento do esporte e, especialmente, do futebol da cidade.



Copinha

O prefeito afirmou que Suzano tem interesse de participar da Copinha no ano que vem novamente, “pois se trata de um evento que movimenta o esporte do município e mobiliza a família suzanense”.



Participantes

O prefeito esteve na reunião acompanhado vice-prefeito Said Raful, do secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, do vereador Denis Cláudio da Silva, além do presidente do União Suzano, Everton Oliveira, e do proprietário do clube, Eduardo Brito de Melo.



‘Prêmio Junji Abe’

Por causa da Lei Municipal 8.327 de 20 de março de 2026, a Câmara de Mogi das Cruzes outorgou o “Prêmio Junji Abe - Produtor Rural do Ano”, como parte das comemorações da abertura da Festa Akimatsuri 2026.



Quatro produtores

Quatro produtores rurais de destaque apontados por entidades do setor receberam certificados e placas comemorativas. O objetivo é valorizar os agricultores mogianos, sendo que anualmente o mesmo tributo será concedido a outros nomes de destaque no setor.





Ex-prefeito

O ex-prefeito Junji Abe, que dá nome ao prêmio, destacou a importância dos produtores rurais para o crescimento e econômico e para a segurança alimentar da região. “Esse é um prêmio que estamos entregando para os produtores rurais, é uma homenagem a nossa ancestralidade”.