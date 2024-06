LANCE LIVRE 18-06-2024

Audiência da segurança

A audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano será nesta terça-feira (18), às 17 horas. O link para enviar perguntas sobre o tema já está disponível no site do Legislativo: http://www.camarasuzano.sp.gov.br/app/.



Comando

A audiência será comandada pela Comissão Permanente de Segurança Pública. O presidente é o vereador Rogerio Castilho (PSB); a relatora Gerice Lione (Pode); e o membro vereador Lazario Nazaré Pedro (Republicanos), o Lázaro de Jesus.



Eleições

As eleições ocorrem no dia 6 de outubro. Mais de 5,5 mil municípios vão eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. A Justiça Eleitoral incentiva que o eleitor leve para a cabine de votação uma anotação, pessoal e individual, contendo os números das candidatas ou dos candidatos nos quais pretende votar.



‘Colinha’

A popular “colinha” é uma prática reconhecida, aceita e incentivada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por meio de diversas orientações gerais para os pleitos, até mesmo em materiais educativos e informativos.



2022

Nas Eleições 2022, por exemplo, a Justiça Eleitoral disponibilizou uma colinha para os eleitores imprimirem, preencherem e levarem para a cabine de votação.



Não pode

Segundo a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) e a Resolução TSE nº 23.736/2024, é proibido, na cabine de votação, que o eleitor porte telefone celular, máquina fotográfica, filmadora, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, ainda que desligados.