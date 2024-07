LANCE LIVRE 18-07-2024

Eleições em Poá

A pré-candidata a prefeita em Poá, Flávia Verdugo, denunciou nesta quarta-feira, pelas redes sociais, invasão ao seu escritório político.



Boletim de Ocorrência

Flávia informou que registrou Boletim de Ocorrência. Para saber mais, veja página 7 de Região.



Mercadão de Suzano

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o pré-candidato Pedro Ishi, estiveram nesta quarta no futuro Mercadão de Suzano.



Vídeo

Os dois publicaram um vídeo, lado a lado, onde comentam sobre o projeto e como beneficiará a cidade. A entrega acontece em breve.



Muro de contenção

A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, segue acompanhando as obras na cidade. Nesta quarta ela esteve na Vila Mariana, para acompanhar as obras do muro de contenção do córrego.



Vila Cristina

Moradores do bairro Vila Cristina, em Ferraz de Vasconcelos, recebem, até o próximo dia 23 de julho, a visita dos Agentes da Boa Energia da EDP para informações sobre o uso consciente da energia, acesso à Tarifa Social, além da substituição de lâmpadas de maior consumo por LED, de forma gratuita.



Economia

Os moradores recebem orientações sobre economia de energia e a possibilidade de cadastro no programa Tarifa Social de Energia Elétrica, que permite desconto de até 65% na fatura, além de informações sobre a renegociação de eventuais débitos com a Concessionária com condições diferenciadas.