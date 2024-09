LANCE LIVRE 18-09-2024

Falta de vacinas?

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) cobra providências do governo federal para sanar a falta de vacinas nas cidades brasileiras. A informação é do portal da CNM.



Ofício

Em ofício enviado ao Ministério da Saúde nesta segunda-feira, 16 de setembro, o presidente da entidade, Paulo Ziulkoski, reforçou a preocupação com o cenário e solicitou providências para o “imediato restabelecimento da normalidade no abastecimento das vacinas em todo o país”.



Documento destaca resultados

No documento, a CNM destaca os resultados de pesquisa que evidenciou a falta de vacinas em 1.563 Municípios, 64,7% do total de 2.415 que participaram do levantamento.



Entidade municipalista

Ainda de acordo com o portal da CNM, a entidade municipalista também mostrou preocupação com a proteção das crianças brasileiras, uma vez que são as principais afetadas, de acordo com as vacinas em falta.



Imunizantes

Além disso, a Confederação ressalta ao Ministério, no ofício, que há imunizantes em falta há mais de 30 dias e outros há mais de 90 dias. Vale lembrar que cabe à pasta a responsabilidade de comprar e distribuir as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.



Pesquisa CNM é produzida de 2 a 11 de setembro

Produzido de 2 a 11 de setembro, o levantamento aponta que o imunizante Varicela, utilizada para fazer o reforço das crianças de 4 anos contra a catapora, não consta nos estoques de 1.210 Municípios. Em seguida, registra-se a ausência da vacina contra a Covid-19 para crianças e a vacina Meningocócica C, que protege da meningite.