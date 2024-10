LANCE LIVRE 18-10-2024

Tentativa de golpe na saúde

A Secretaria de Saúde de Mogi das Cruzes fez alerta para tentativa de golpe no Hospital Municipal.



Hospital Municipal

Segundo a pasta, o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, em nenhuma hipótese, entra em contato com pacientes ou familiares para realizar cobranças ou solicitar pagamentos. A unidade é totalmente financiada pelo SUS – Sistema Único de Saúde.



Pacientes

A Secretaria de Saúde recebeu informações sobre tentativas de golpe contra três famílias de pacientes internados na UTI, que receberam ligações solicitando valores para realização de exame externo.



Foto

O golpista utiliza a foto de um médico ortopedista, da clínica particular Imot, alegando a necessidade do paciente diante de uma eventual piora de exames. O Hospital Municipal já acolheu as vítimas, prestou orientações e acionou o departamento jurídico para as providências necessárias.



Aproximação com as câmaras

Os prefeitos eleitos reforçam o trabalho de aproximação com os vereadores das câmaras municipais. Na semana passada, o Poder Legislativo de Mogi das Cruzes recebeu a visita da prefeita eleita Mara Bertaiolli (PL) e de seu vice, Marcello Cusatis, o Téo. A nova chefe do Executivo mogiano foi recepcionada pelo presidente do Legislativo, Francimário Vieira (PL), o Farofa, e pelo primeiro-secretário da Casa de Leis, Edson Santos (PSD), entre outros vereadores.



Para todos

Mara mencionou que governará para todos os cidadãos, independentemente de partidos. "Eu tenho um imenso respeito por todo o Legislativo mogiano, por todas as siglas partidárias”.



Saulo Souza

Em Poá, o prefeito eleito Saulo Souza (PP) se reuniu com os 13 vereadores que vão compor a Câmara a partir de 2025.