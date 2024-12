LANCE LIVRE 18-12-2024

Mercado Municipal

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), inaugura nesta quarta-feira (18), às 18 horas, o Mercado Municipal, o Mercadão.



Ponto de encontro

O local será um ponto de encontro e integração entre as famílias, além de valorizar o comércio e a cultura local. O Mercadão está localizado na rua Nove de Julho, número 1255, ao lado do Largo da Feira.



Empresa Suzano divulga Plano de Manejo Florestal

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, disponibilizou o Resumo Público do Plano de Manejo Florestal com as práticas adotadas pela empresa em suas operações florestais no Estado de São Paulo.



Documento

O documento, publicado anualmente com dados compilados de 2023, aborda os aspectos sociais, ambientais e econômicos das operações florestais da companhia na região.



Objetivo

O Resumo Público tem como objetivo divulgar o compromisso da Suzano com a transparência e a responsabilidade de informar a sociedade em geral – poder público, comunidades vizinhas, além de colaboradores e prestadores de serviços – sobre a forma que maneja os seus recursos florestais.



Entrevista de Pedro Ishi na quinta-feira

O prefeito eleito de Suzano, Pedro Ishi (PL), será o entrevistado de quinta-feira (19) ao vivo no DS. Ele vai falar de seus planos para o início da gestão de 2025-2028.



Facebook e Canal do YouTube

O programa é ao vivo e pode ser acompanhado no Facebook e Canal do YouTube do DS.