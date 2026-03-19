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Jornal Diário de Suzano - 19/03/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 19-03-2026

19 março 2026 - 05h00Por editoracao

Plano Municipal  de Acessibilidade  
A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou o Projeto de Lei, de autoria dos vereadores Rodrigo Romão (PCdoB) e Johnny da Inclusão (Avante), que visa instituir uma comissão para a elaboração do Plano Municipal de Acessibilidade.
 
Emenda
A aprovação da propositura aconteceu com uma emenda supressiva da Comissão Permanente de Justiça e Redação do Legislativo, que fez adequações ao texto, removendo os artigos 2° e 4º do texto original.  
 
Sugestão 
O colegiado seguiu parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara, que considerou ambos os trechos com vícios legais, já que versavam sobre temas de iniciativa exclusiva do Executivo. 
 
Objetivo 
O objetivo principal da Comissão do Plano Municipal de Acessibilidade é promover ações integradas que garantam o acesso à cidade para todos os cidadãos, especialmente aqueles com deficiência ou mobilidade reduzida, seja temporária ou permanente. 
 
Condições  adequadas 
O intuito é assegurar condições adequadas de circulação, deslocamento e acesso aos serviços públicos, reconhecendo o direito ao espaço público como universal e pertencente a toda a sociedade.
 
Opinião  sobre o tema 
Rodrigo Romão, um dos autores, manifestou sua opinião sobre o tema. “Mogi tem mais de 400 anos, é rica, é forte e tem muitas tradições. No entanto, a Cidade deixa a desejar quando o assunto é a acessibilidade. Idosos têm muitas barreiras para se locomover em nosso Município. Pessoas com deficiência também. Faltam rampas de acesso, sinalização e planejamento para acolher a diversidade e garantir o direito de ir e vir a todos os cidadãos”.

 