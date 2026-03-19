LANCE LIVRE 19-03-2026

Plano Municipal de Acessibilidade

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou o Projeto de Lei, de autoria dos vereadores Rodrigo Romão (PCdoB) e Johnny da Inclusão (Avante), que visa instituir uma comissão para a elaboração do Plano Municipal de Acessibilidade.



Emenda

A aprovação da propositura aconteceu com uma emenda supressiva da Comissão Permanente de Justiça e Redação do Legislativo, que fez adequações ao texto, removendo os artigos 2° e 4º do texto original.



Sugestão

O colegiado seguiu parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara, que considerou ambos os trechos com vícios legais, já que versavam sobre temas de iniciativa exclusiva do Executivo.



Objetivo

O objetivo principal da Comissão do Plano Municipal de Acessibilidade é promover ações integradas que garantam o acesso à cidade para todos os cidadãos, especialmente aqueles com deficiência ou mobilidade reduzida, seja temporária ou permanente.



Condições adequadas

O intuito é assegurar condições adequadas de circulação, deslocamento e acesso aos serviços públicos, reconhecendo o direito ao espaço público como universal e pertencente a toda a sociedade.



Opinião sobre o tema

Rodrigo Romão, um dos autores, manifestou sua opinião sobre o tema. “Mogi tem mais de 400 anos, é rica, é forte e tem muitas tradições. No entanto, a Cidade deixa a desejar quando o assunto é a acessibilidade. Idosos têm muitas barreiras para se locomover em nosso Município. Pessoas com deficiência também. Faltam rampas de acesso, sinalização e planejamento para acolher a diversidade e garantir o direito de ir e vir a todos os cidadãos”.