LANCE LIVRE 19-05-2024

Suzano é premiada por ‘Programa

de Governança

Digital’

A Prefeitura de Suzano foi premiada pela adoção de práticas inovadoras para o aprimoramento da gestão pública durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes realizado na quarta-feira (15/04) no Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté, localizado no bairro Residencial Estoril, em Taubaté.



Cintia

Renata Lira

A secretária municipal de Administração, Cintia Lira, recebeu em nome do chefe do Poder Executivo suzanense, Rodrigo Ashiuchi, o título de “Prefeito Inovador 2024”, por conduzir a implementação do “Programa de Governança Digital e Gestão Sem Papel”, iniciativa que foi reconhecida como modelo de inovação e modernização.



50 prefeituras

Durante o evento, gestores de 50 prefeituras participaram da iniciativa, que promove a troca de experiências entre os avanços tecnológicos nas administrações municipais a partir da transformação digital proporcionada nos serviços públicos.



Iniciativa

A atividade é realizada pela Rede Cidade Digital (RCD), uma associação de fomento ao surgimento de localidades conectadas e eficientes, que desenvolve atividades gratuitas para prefeitos, gestores e vereadores pelo Brasil como forma de levar conhecimentos relacionados às tecnologias da informação e Comunicação, que são aplicadas aos pequenos e médios municípios.



Desde 2018

Suzano colhe frutos de um trabalho que é executado desde 2018, quando foi lançado o Governo Digital, afirmou a Prefeitura. Desde então, a pasta da Administração já registrou 135.402 solicitações digitais por cidadãos, que evitaram o consumo de 10,5 toneladas de papel.