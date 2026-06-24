LANCE LIVRE 24-06-2026

Fernando Brandão assume vice-presidência do Rotary

O empresário Fernando Brandão é o novo vice-presidente do Rotary Club Suzano Sul. Ele assumiu a função nesta segunda-feira (22/06), durante a Festiva de Transmissão de Cargo realizada na sede da entidade, localizada na Vila Amorim.



CEO

CEO da Senshi Brasil e participante ativo das ações desenvolvidas pelo Rotary, Brandão já esteve em diversas iniciativas de solidariedade promovidas pelo clube. Entre elas, se destacou como embaixador das cadeiras de rodas doadas, coordenando as entregas para entidades assistenciais e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Doação de cadeiras ao Fundo Social

Em 2025, foi um dos responsáveis pela doação de dez cadeiras ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano, além de colaborar em outras ações beneficentes, como a doação de 34 cestas básicas ao órgão municipal.



Representante

Além da atuação local, Brandão também representou o Rotary Club Suzano Sul durante sua passagem pelo Japão como bolsista da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA).



Ações

Durante o encontro, apresentou ações desenvolvidas pelo Rotary em Suzano e participou da tradicional troca de flâmulas entre os clubes, prática que simboliza a amizade, a integração e o fortalecimento dos laços entre unidades rotarianas de diferentes países. Para Fernando Brandão, assumir a vice-presidência representa a continuidade de uma trajetória marcada pelo voluntariado e pelo compromisso com a comunidade.