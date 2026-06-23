LANCE LIVRE 23-06-2026

Pedro Ishi e André do Prado
Dentre as autoridades políticas que participaram do lançamento da pré-candidatura de André do Prado, ao Senado Federal, o prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), classificou como um “grande encontro que reuniu importantes lideranças políticas de todo o Estado de São Paulo, reforçando o diálogo, as parcerias e o compromisso com o desenvolvimento dos municípios”.
Presenças
O evento contou com as presenças do governador Tarcísio de Freitas, do prefeito da capital, Ricardo Nunes, do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República, do deputado federal, Marcio Alvino, além do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, acompanhado de sua esposa, Larissa Ashiuchi, deputados, prefeitos, vereadores e lideranças de diversas cidades paulistas.
Trajetória
O prefeito Pedro Ishi parabenizou André do Prado “por esse importante passo na trajetória pública”. “Tenho certeza de que sua experiência e dedicação aos municípios paulistas continuarão fazendo a diferença nessa nova caminhada”, acrescentou.
Satisfação
O prefeito disse que “foi uma satisfação reencontrar tantas lideranças comprometidas com o fortalecimento das cidades e com a construção de um Estado cada vez mais desenvolvido”.
Lideranças
O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), afirmou que foi “um grande encontro que reuniu importantes lideranças políticas e reforçou o compromisso com o futuro de São Paulo”.
Importante passo
“Quero parabenizar o meu amigo André do Prado por esse importante passo em sua trajetória pública. Seguimos unidos, trabalhando pelo fortalecimento das nossas cidades e pelo desenvolvimento do Estado”.