LANCE LIVRE 19-06-2024

Secretária de Desenvolvimento no Condemat

A secretária Estadual de Desenvolvimento Social do Estado, Andrezza Rosalém, participa nesta quarta-feira (19), às 10 horas, de encontro técnico na sede do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), em Mogi das Cruzes. Ela deve ser recebida por prefeitos da região.





14 cidades

Representantes dos 14 municípios que integram o Consórcio vão apresentar um balanço da Assistência Social na região. Além de ouvir as demandas dos técnicos, a secretária também vai visitar a Residência Inclusiva de Mogi das Cruzes.





Imigração Japonesa

Foi celebrado nesta terça-feira (18) o aniversário de 116 anos da Imigração Japonesa ao Brasil. “E nesta data, sempre valorizo as raízes de Suzano e o legado que o povo Japonês trouxe ao Brasil e à nossa cidade”, disse o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL).





Navio Kasato Maru

Tudo começou com a chegada do navio Kasato Maru, em 1908, no Porto de Santos. “De lá para cá, vimos a cultura japonesa se espalhar, desde a instalação de grandes empresas até a naturalização de comidas, tendo restaurantes e festividades em todos os lugares”, disse o prefeito.





Comunidade nipônica em Suzano

“Em nome de todo a comunidade nipônica suzanense, agradeço a gigantesca contribuição das famílias de origem japonesa que construiram parte dessa linda história em nosso País. Orgulho e respeito”, acrescentou Ashiuchi.