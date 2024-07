LANCE LIVRE 19-07-2024

Ações na Justiça Eleitoral

As campanhas ainda não começaram, por determinação da Justiça Eleitoral, mas Caio Cunha, pré-candidato à reeleição, e Mara Bertaiolli, pré-candidata, ambos em Mogi, travam ações na Justiça.



Multas

Nesta quinta-feira, Caio Cunha foi multado em R$ 20 mil por campanha antecipada.



Busca e apreensão

Já do outro lado, ação movida pelo Diretório Municipal do Podemos de Mogi, acarretou em busca e apreensão de materiais com teor de campanha antecipada contra o vereador do PL, Vitor Shozo Emori e da pré-candidata a prefeita de seu partido, Mara Bertaiolli. Leia mais na editoria de Região.



Rodrigo Valverde

Neste sábado, a partir das 10 horas, a Coligação Mogi da Prosperidade realiza sua convenção no Theatro Vasques. A coligação tem Rodrigo Valverde como pré-candidato a prefeito e Jane Gondim como pré-candidata a vice.



Nove partidos

A coligação é composta por nove partidos: PT, Psol, Rede, Partido Verde, PCdoB, Solidariedade, Democracia Cristã, PDT e PMB.



Em Sabaúna

A pré-candidata Mara Bertaiolli vai visitar Sabaúna nesta sexta-feira, para o lançamento do “Fala Aí, Mogi”.



Junji Abe

O programa terá como patrono e coordenador-geral o ex-prefeito por dois mandatos e ex-deputado federal Junji Abe (MDB).



À tarde

A reunião desta sexta-feira está marcada para às 16 horas, no número 127 da rua Francisco Rodrigues Mathias, no centro de Sabaúna. O encontro contará com a participação de moradores e de lideranças da região.