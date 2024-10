LANCE LIVRE 19-10-2024

Novos secretários

A montagem dos novos secretariados dos prefeitos das cidades da região pode passar pelas câmaras. É que, bem provavelmente, um ou outro vereador pode assumir como secretário municipal ao invés de seguir no Legislativo.



Time que está ganhando

Em Suzano, o prefeito eleito Pedro Ishi (PL), chegou a dizer que “time que está ganhando não se mexe”. Ou seja, deve manter a maioria dos atuais secretários da gestão Rodrigo Ashiuchi (PL).



Nome ligado ao meio ambiente

O vereador eleito André Chiang (PL) tem sempre seu nome ligado à Secretaria de Meio Ambiente, do qual foi secretário. Expectativa agora fica por conta de saber se o prefeito eleito Pedro Ishi vai ou não convidá-lo para assumir uma secretaria.

Eleição da Câmara

A eleição da Câmara de Suzano também vai despertar atenção do meio político de Suzano.



PL

O PL, mais uma vez, sai na frente para indicar um nome que, provavelmente, será um dos favoritos para o cargo de presidente da casa.



Rodovias

As rodovias concedidas paulistas, sob supervisão da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), contam com 32 estações meteorológicas para a gestão de risco e segurança viária.



Equipamentos

Os equipamentos operam de forma ininterrupta, monitorando variáveis como pressão atmosférica, temperatura, volume de chuvas, visibilidade e outras condições climáticas. Os dados, transmitidos em tempo real para os Centros de Controle Operacional (CCOs) das concessionárias.