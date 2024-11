LANCE LIVRE 19-11-2024

Inova Educação

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) reúne educadores, gestores públicos e autoridades no próximo dia 25, a partir das 18 horas, para o 1º Inova Educação.



Iniciativa

A iniciativa vai premiar os melhores projetos inscritos pelas redes municipais na temática “Alfabetização na Idade Certa”. Concorrem ao 1º Inova Educação Condemat+ um total de 27 projetos, inscritos pelas cidades de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Santa Branca e Suzano.



Dois grupos

As experiências estão divididas em dois grupos - Municípios até 100 mil habitantes e Municípios com mais de 100 mil habitantes – e a seleção das finalistas foi realizada por uma comissão formada por coordenadores dos cursos de Pedagogia de instituições de ensino da região.



Assistência e Desenvolvimento Social

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social prestou contas na Câmara de Suzano (Leia mais na Página 6). A atividade foi comandada pelo presidente da Comissão de Política Social, vereador José de Oliveira (MDB), o Zé Oliveira, e contou com a presença do membro da comissão, o parlamentar Lazario Nazaré Pedro (Republicanos), o Lázaro de Jesus.



Importância

Zé Oliveira destacou a importância da prestação de contas no Legislativo, tanto para a população quanto para os vereadores. “Temos a obrigação de estar muito bem informados”, disse.



Apresentação

A apresentação foi feita pelo secretário Geraldo Garippo. Ele disse que a secretaria dispõe de cinco postos de atendimento do Cadastro Único do município, que são os Centros de Referência da Assistência Social (Cras), localizados no Boa Vista, Palmeiras, Centro, Casa Branca e Gardênia Azul. Lázaro de Jesus questionou qual o valor do Auxílio Locação, atualmente entregue a oito mulheres vítimas de violência doméstica.