LANCE LIVRE 20-06-2024

Boigues reforça apoio à Flávia

Verdugo

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PL), foi recebido, em Poá, pela pré-candidata do partido, Flávia Verdugo, e reforçou apoio à colega de sigla.





Visita em Poá

Segundo Flávia, a visita foi importante porque Boigues, “é uma referência de gestão e comprometimento”.





Mensagem

“ Uma honra estar no mesmo time de um dos prefeitos mais bem avaliados da nossa região”, disse Flávia.





Reuniões do PL

Prefeitos e pré-candidatos do

PL têm se reunido constantemente sob o comando do presidente nacional do partido, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, o Boy. A expectativa é de alinhar o discurso e as estratégias de campanha.



Aniversário do governador

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), parabenizou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) por mais um aniversário.





Nas redes sociais

Ele deixou uma mensagem nas redes sociais: “Desejo que esta data seja marcada por momentos de felicidade e renovação para continuar seu excelente trabalho à frente do nosso estado de São Paulo”, disse o prefeito.





Apoio

O prefeito de Suzano agradeceu o “compromisso e dedicação no desenvolvimento dos municípios paulistas, sobretudo com a nossa querida Suzano”. Segundo o prefeito, o apoio do governador é essencial para seguir progredindo.





Vice presidente

Ashiuchi é também vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo.