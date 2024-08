LANCE LIVRE 20-08-2024

Jantar da OAB

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promove o tradicional “Jantar da Advocacia” no próximo dia 30 (sexta-feira), a partir das 19h30.



Comissão

Segundo a presidente da Comissão de Eventos, Cíntia Duarte, o jantar já é tradicional e encerra o 'Mês da Advocacia', alusivo ao Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto. "Todos os anos nos empenhamos em preparar um evento que reúna a advocacia para um momento de lazer e descontração com qualidade", comentou.



União

O presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, reforçou o convite e destacou a união da categoria para as conquistas da subseção. "Acredito que a advocacia suzanense tem muito a comemorar, especialmente neste ano em que conseguimos realizar a entrega da nova sede e promover reformas importantes em demais áreas dedicadas à categoria, contando com o 'Espaço Vida', as salas da OAB nos fóruns Cível e Trabalhista, além do parlatório no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano", destacou.



Propaganda eleitoral

Candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador podem realizar propaganda eleitoral. A divulgação pode ser feita nas ruas, na internet (propaganda geral) e no horário eleitoral gratuito. Mas atenção: embora sirvam para promover as candidaturas e apresentar propostas ao eleitorado, existem diferenças entre essas duas modalidades.



Data

A primeira delas é a data: a propaganda geral já está permitida, enquanto o horário eleitoral gratuito só iniciará em 30 de agosto. A segunda diz respeito à amplitude da veiculação de materiais e de conteúdos político-eleitorais. A propaganda geral pode ser feita nas ruas e na internet.