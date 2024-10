LANCE LIVRE 20-10-2024

Eleitos ligados

à saúde

Levantamento nacional feito pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, da FSB Holding, mostra que o número de candidatos eleitos ligados às áreas da saúde, militar e religiosa tiveram aumento em relação às eleições municipais anteriores, enquanto os ligados à educação tiveram queda.



Ex-secretário

Em Suzano, por exemplo, o candidato Pedro Ishi (PL), eleito com 124.366 votos (80,29%) foi secretário de Saúde na atual gestão e confirma a tendência da pesquisa nacional.



Área

O levantamento identificou a área dos candidatos eleitos a prefeito ou vereador por meio de termos utilizados junto do nome disponibilizado nas urnas, como cabo, policial, irmão, pastor, doutor, e professor.



1.098

De acordo com o levantamento, foram eleitos 1.098 profissionais de saúde para vereador e prefeito no País.

Número recorde

O número é um recorde nos últimos 24 anos e representa aumento de 32% em relação a 2020, quando 826 foram vitoriosos. No período de 2000 até 2024, o crescimento foi de 627%, o equivalente a cerca de sete vezes.



Partido Podemos

O deputado federal Rodrigo Gambale, presidente estadual do Podemos, fez um balanço da participação do partido nas eleições e afirmou que a sigla cresce. “As expressivas vitórias do Podemos nas urnas nessa eleição demonstram a confiança da população em nossas propostas e nosso compromisso com a transparência.

Segundo ele, “nosso time está comprometido em oferecer total suporte a todos os eleitos, fornecendo estrutura e capacitação para que possam identificar e solucionar os desafios específicos de cada região”.



28 prefeitos

Com 28 prefeitos, 42 vice-prefeitos e 552 vereadores eleitos, “o partido não só cresce, mas também avança”. “Estamos prontos para o segundo turno em cidades como São Bernardo do Campo, Guarujá, Limeira e Taboão”.