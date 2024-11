LANCE LIVRE 20-11-2024

Audiência da Secretaria de Administração

A Câmara de Suzano terá na quinta-feira (21), às 17 horas, audiência pública para a prestação de contas da Secretaria de Administração. O link para enviar perguntas sobre o tema já está disponível no site do Legislativo: https://www.camarasuzano.sp.gov.br/app. A informação é da diretoria de Imprensa do Poder Legislativo.



Atividade

A atividade será comandada pela Comissão de Administração Pública, que tem como presidente o vereador Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho; como relator o parlamenta André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola; e como membro o vereador Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado.



Aberta ao público

A audiência é aberta ao público, que pode acompanhar a reunião na Casa de Leis (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista). Também é possível assistir aos trabalhos do Plenário de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano). A transmissão é ao vivo e fica disponível para consulta.



Apóstolo Rina

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) lamentou, nesta semana, o falecimento do Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, o apóstolo Rina, fundador da Igreja Bola de Neve. “Um homem íntegro, visionário e de muita fé, e que nos deixou de forma abrupta, após um grave acidente de moto”, disse o prefeito.



Sentimentos

O prefeito deixou uma mensagem nas redes sociais sobre o falecimento do apóstolo: “Expresso meus sentimentos aos amigos, familiares e a toda comunidade da Igreja Bola de Neve, em nome de sua esposa Denise Seixas, e do pastor Amauri Assis, líder da entidade em Suzano”.