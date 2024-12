LANCE LIVRE 20-12-2024

Eleições de 2026

As eleições de 2026 só acontecem daqui a dois anos, mas parece que a movimentação política e especulações em torno de nomes já começaram.



Eduardo Caldas

Nesta semana, a Coluna Lance-Livre recebeu informação, nos bastidores, da possiblidade de o ex-secretário de Educação (2009) e professor Eduardo de Lima Caldas (PV) sair candidato a deputado (estadual ou federal).



Candidato a prefeito em 2004

Caldas foi candidato a prefeito em Suzano em 2004. É professor de Gestão de Políticas Públicas na Universidade de São Paulo (USP). Segundo a coluna apurou, ele deve iniciar conversas com partidos para tentar emplacar seu nome. Caldas nasceu em Suzano. É filho dos professores e comerciantes Paulo e Clarice Caldas.



Copa São Paulo

A Federação Paulista de Futebol prepara a realização da 55º Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de base do País.



Aster

Por conta disso, o prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PL), anunciou as novas camisas do Aster Itaquá, tima da cidade que participa do torneio. “O nosso Aster Itaquá está pronto para arrasar na Taça São Paulo Juniores. E para entrar com tudo, temos novas camisas incríveis”,disse.



Modelo

O prefeito afirmou que o novo uniforme tem modelo branco, azul e até um corta-vento. As camisas já estão à venda no www.asterbrasil.com.br, no Posto Wally e na Secretaria de Esportes: Rua Santa Rita de Cássia, 151 - Vila Japão. “Vamos vestir a camisa e apoiar o nosso time, porque ela não é só do Aster, é de toda a nossa cidade”, disse o prefeito.