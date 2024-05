LANCE LIVRE 21-05-2024

Festa do Divino

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), e a primeira-dama Larissa Ashiuchi prestigiaram a Festa do Divino Espírito Santo, em Mogi das Cruzes, neste final de semana.





411 anos

A festa celebra 411 anos de história, “com muita cultura, gastronomia e tradição de fé”.





Encontro de políticos

Ashiuchi encontrou na festa, o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, secretário municipais e vereadores, além do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o ex-deputado federal Marco Bertaiolli, e a esposa Mara Bertaiolli.





‘Prefeito Inovador’

Suzano foi contemplado com o “Prêmio Prefeito Inovador 2024”, da Rede Cidade Digital (RCD), uma iniciativa de estímulo ao surgimento de localidades conectadas e eficientes. A premiação foi realizada na cidade de Taubaté, durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e Litoral de SP. A secretária de Administração de Suzano, Cíntia Lira, representou Ashiuchi na ocasião.





Resultado do trabalho

Segundo o prefeito Rodrigo Ashiuchi, “este prêmio é resultado de um grande trabalho realizado com o Programa de governança digital e gestão sem papel, que desde 2018 está sendo colocado em prática”.





45 toneladas de papel

De acordo com a Prefeitura de Suzano, foram mais de 45 toneladas de papel economizados com o processo de digitalização das solicitações suzanenses e de documentos e processos dentro da administração pública. “É uma grande satisfação sermos reconhecidos por esta iniciativa que reflete os princípios da nossa gestão, de economia de recursos públicos”, disse o prefeito.