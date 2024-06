LANCE LIVRE 21-06-2024

Obras paralisadas

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) continua acompanhando a situação das obras paralisadas no Alto Tietê e em todo o Estado. Somente na região, conforme mostrou o DS, são 12. No primeiro trimestre de 2024, Estado e 644 municípios paulistas (exceto a Capital) somavam, juntos, o montante de R$ 31,23 bilhões investidos em 734 obras públicas que se encontram atrasadas ou paralisadas.



Valor gasto

Segundo o TCE, o total que já foi gasto com esses empreendimentos, previstos para serem entregues entre 2009 e 2025, alcança o montante de R$ 15,4 bilhões.



288

As obras estão distribuídas em 288 municípios - no interior, litoral e região metropolitana -, incluindo a cidade de São Paulo, que abriga 67 empreendimentos custeados pelo Governo do Estado em obras de transporte em ferrovias e rodovias, como linhas do Metrô e CPTM, em trechos Norte do Rodoanel, sob administração do DERSA, e na área de Educação e Saúde, sob responsabilidade da Universidade de São Paulo (USP) e da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).



Concessão das linhas da CPTM

A concessão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM, que fazem parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), será assunto de audiência pública hoje, em Mogi das Cruzes, às 9h30, no auditório da OAB-Mogi das Cruzes.



4 novas estações

A linha 11-Coral contará com quatro novas estações, sendo elas César de Souza, Lajeado, Penha e Bom Retiro. Já a 12-Safira terá uma: Cangaíba. Com a expansão da infraestrutura, haverá ainda melhorias importantes nos serviços, como a redução no intervalo entre os trens.



Modernização

O governo estadual promete modernização de estações existentes, reconstruções e novos investimentos em viadutos e passarelas, acabando com cruzamentos ferroviários. Está prevista ainda a modernização de todos os sistemas das linhas.